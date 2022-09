VIDEO F1, piccioni in pista a Zandvoort durante le qualifiche! (Di sabato 3 settembre 2022) Le qualifiche del Gran Premio d’Olanda sono state sospese durante la seconda sessione in seguito alla presenza in pista di alcuni ospiti indesiderati. Dei picconi hanno infatti costretto la direzione gara a bloccare il turno, una decisione presa per ragioni di sicurezza. Il problema si è verificato anche nella FP3, una situazione che ovviamente potrebbe riproporsi in gara. La ragione è data sicuramente dalla vicinanza del mare, zona che si colloca accanto al rettifilo principale che si conclude con la famosa curva ‘Tarzan’. I volatili si sono collocati oggi all’interno della ‘Scheivlak’, la settima piega dell’impianto olandese che non consente il mimino errore. La visibilità è infatti minima nel cuore del secondo settore, segmento che non permette ai protagonisti di respirare con una successione di pieghe oltremodo interessanti che conduce verso l’Hans ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Le qualifiche del Gran Premio d’Olanda sono state sospesela seconda sessione in seguito alla presenza indi alcuni ospiti indesiderati. Dei picconi hanno infatti costretto la direzione gara a bloccare il turno, una decisione presa per ragioni di sicurezza. Il problema si è verificato anche nella FP3, una situazione che ovviamente potrebbe riproporsi in gara. La ragione è data sicuramente dalla vicinanza del mare, zona che si colloca accanto al rettifilo principale che si conclude con la famosa curva ‘Tarzan’. I volatili si sono collocati oggi all’interno della ‘Scheivlak’, la settima piega dell’impianto olandese che non consente il mimino errore. La visibilità è infatti minima nel cuore del secondo settore, segmento che non permette ai protagonisti di respirare con una successione di pieghe oltremodo interessanti che conduce verso l’Hans ...

_s3rp : Questi piccioni immobili in mezzo alla strada?! @kh4lee2 - lvc16rc : ai piccioni purtroppo frega un cazzo delle macchine in pista - lvc16rc : george slay queen che si lamenta dei piccioni in pista - souchitta : RT @daifuku_mochiin: Music: Amore Mio Aiutami - Piero Piccioni - Fadillele : RT @daifuku_mochiin: Music: Amore Mio Aiutami - Piero Piccioni -