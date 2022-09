UniSannio | 54 posti di dottorato per fare ricerca a Benevento

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiC’è tempo fino al 15 settembre per partecipare alla selezione ai corsi didell’Università del Sannio. L’ateneo sannita ha bandito 54complessivi per i dottorati in “Persona, Mercato, Istituzioni”, in “Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Salute”, in “Tecnologie dell’Informazione per l’Ingegneria”. Sono 45 le borse di studio a disposizione. Quest’anno, oltre ai dottorati tradizionali e all’apertura, ormai consueta, ai borsisti di Stati esteri e ai programmi di mobilità internazionale, l’offerta si arricchisce con progetti finanziati nell’ambito del PNRR. “Si tratta di un’occasione unica – spiega il Rettore Gerardo Canfora – per venire a, in un ambiente informale, culturalmente stimolante e aperto alle contaminazioni. Siamo convinti, ...