Trionfo Milan nel derby della Madonnina |  3-2 all' Inter

AGI - Cinque gol, emozioni e colpi di scena a non finire: il primo derby della Madonnina della stagione si tinge di rossonero e sorride al Milan, che batte 3-2 l'Inter trascinata da un devastante Leao, autore di una doppietta e dell'assist per Giroud. Dall'altra parte non bastano il momentaneo vantaggio iniziale di Brozovic e il gol della speranza di Dzeko. Pioli vola momentaneamente da solo in testa alla classifica a 11 punti, lasciando Inzaghi a quota 9 e con in tasca il secondo ko stagionale. In un avvio di gara molto equilibrato, il primo vero spunto è dei nerazzurri con Brozovic, che riceve al limite dopo una bella azione corale e calcia trovando una deviazione in corner. Sarà proprio il centrocampista croato, una decina di minuti più tardi, a firmare il

