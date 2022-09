Termosifoni: i controlli e le multe per chi spreca e i consigli low cost per risparmiare (Di sabato 3 settembre 2022) Il “Piano di risparmio gas relativo al settore civile, abitativo, residenziale, sia pubblico che privato” del ministro Cingolani avrà anche controlli e multe. Fino a 3 mila euro per chi spreca energia e un occhio speciale sui condomini. Dove il riscaldamento è centralizzato e i controlli sono più semplici. La strategia del governo per il risparmio energetico prevede un ritardo nell’accensione dei Termosifoni a partire dalle grandi città che si trovano nella zona climatica E (quella che prevede grandi città come Milano e Torino). L’obiettivo è arrivare almeno al primo novembre. E proprio dai centri urbani partiranno i controlli. E mentre c’è chi pronostica l’aumento delle rate condominiali proprio a causa del riscaldamento, gli esperti spiegano che ci sono metodi semplici per ... Leggi su open.online (Di sabato 3 settembre 2022) Il “Piano di risparmio gas relativo al settore civile, abitativo, residenziale, sia pubblico che privato” del ministro Cingolani avrà anche. Fino a 3 mila euro per chienergia e un occhio speciale sui condomini. Dove il riscaldamento è centralizzato e isono più semplici. La strategia del governo per il risparmio energetico prevede un ritardo nell’accensione deia partire dalle grandi città che si trovano nella zona climatica E (quella che prevede grandi città come Milano e Torino). L’obiettivo è arrivare almeno al primo novembre. E proprio dai centri urbani partiranno i. E mentre c’è chi pronostica l’aumento delle rate condominiali proprio a causa del riscaldamento, gli esperti spiegano che ci sono metodi semplici per ...

Open_gol : Sanzioni fino a 3 mila euro per gli impianti autonomi e centralizzati. Mentre i condomini prevedono aumenti della r… - Viennettologo : @felicya2000 I locchidaun energetici e i controlli sulle temperature dei termosifoni - ClaudioPiNdArO : - cronacadiroma : Termosifoni, ecco il piano per il 2022/23. Ci saranno i controlli #Termosifoni - formivi : @AlexBazzaro Per chi li ha i termostati e i termosifoni...col camino che mi controlli!!! Deficienti! -