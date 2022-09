Spezia Bologna | le probabili formazioni della sfida del Picco

(Di sabato 3 settembre 2022) Ledi: le possibili scelte di Gotti e Mihajlovic Domenica 4 settembre alle ore 15.00 allo Stadiosi affronterannoper la quinta giornata di Serie A. Ecco di seguito le(3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolau; Holm, Bastoni, Bourabia, Augudelo, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti(3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; De Silvestri, Schouten, Soriano, Dominguez, Lykogiannis; Sansone, Arnautovic. All. Mihajlovic L'articolo proviene da Calcio News 24.

Atalanta punti 10, Roma 10, Inter 9, Napoli 8, Juventus 8, Milan 8, Lazio 8, Torino 7, Udinese 7, Salernitana 5, Fiorentina 5, Sassuolo 5,4, Empoli 3, Lecce 2,2, Hellas Verona 2, ...Commenta per primo Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski. Difensori: Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lucumi, Lykogiannis, Medel, Posch, Sosa, Soumaoro. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, ..."Lo dico con onesta': mancano alcune caratteristiche tecniche e fisiche in alcune zone del campo. In relazione all'infortunio di Verde, avevamo ..."