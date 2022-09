Serie A, c’è Milan-Inter: le formazioni ufficiali (Di sabato 3 settembre 2022) Le formazioni ufficiali di Milan-Inter Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in campo Milan e Inter nel derby valido per la quinta giornata della Serie A 22/23. Da pochi minuti, Stefano Pioli e Simone Inzaghi, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Milan-Inter, eccole: Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Hernandez; 8 Tonali, 4 Bennacer; 30 Messias, 90 De Ketelaere, 17 Leao; 9 Giroud. A disposizione: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 5 Ballo Touré, 7 Adli, 10 Diaz, 14 Bakayoko, 21 Dest, 24 Kjaer, 27 Origi, 28 Thiaw, 32 Pobega, 40 Vranckx, 46 Gabbia, 56 Saelemaekers. Allenatore: Stefano Pioli. ... Leggi su intermagazine (Di sabato 3 settembre 2022) LediTutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ dio dove tra poco scenderanno in camponel derby valido per la quinta giornata dellaA 22/23. Da pochi minuti, Stefano Pioli e Simone Inzaghi, hanno comunicato ledi, eccole:(4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Hernandez; 8 Tonali, 4 Bennacer; 30 Messias, 90 De Ketelaere, 17 Leao; 9 Giroud. A disposizione: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 5 Ballo Touré, 7 Adli, 10 Diaz, 14 Bakayoko, 21 Dest, 24 Kjaer, 27 Origi, 28 Thiaw, 32 Pobega, 40 Vranckx, 46 Gabbia, 56 Saelemaekers. Allenatore: Stefano Pioli. ...

Diretta Milan - Inter ore 18: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni Milan - Inter, come vederla in tv Il match tra Milan e Inter, valevole per la quinta giornata di serie A, si giocherà allo stadio Meazza, alle ore 18 e sarà visibile in diretta esclusiva su Milan - ...