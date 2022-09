Sainz: 'Sorpassi difficili, ma ci saranno occasioni a livello strategico' (Di sabato 3 settembre 2022) Un primo run non positivo, quindi un ultimo giro a tutta che lo ha portato a soli 92 millesimi dalla pole position. Carlos Sainz partirà in terza posizione nel GP d'Olanda , una posizione che lo ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 3 settembre 2022) Un primo run non positivo, quindi un ultimo giro a tutta che lo ha portato a soli 92 millesimi dalla pole position. Carlospartirà in terza posizione nel GP d'Olanda , una posizione che lo ...

uovodacarbonara : @elliotaldstan Bisognerebbe spiegargli che mentre Sainz era avanti e ha girato quasi sempre da solo Leclerc era die… - GibomberRacing : Ci assorbiamo persino un 'ottima gara di Sainz' da parte di Gene', mentre nessuno spende una parola sui 18 sorpassi… - TuttocalcioS : Prima gara dopo la sosta! Alle 15, a Spa, parte un GP tutto da vivere tra penalità scontate e sorpassi. Prima fila… - Tomas1374 : Non ho capito, ok che va 1° in griglia #Sainz ma resta pole di #Verstappen negli albi, no? Comunque #RedBull veloce… - KBufalo91 : @enricopirina Io la vedo come Canada…Potrebbe montare ala scarica a Leclerc per i sorpassi e ala più carica a Sainz… -