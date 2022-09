Roma, Zaniolo rassicura: «Torno tra una o due settimane» (Di sabato 3 settembre 2022) Nicolò Zaniolo ospite a sorpresa del concerto di Venditti e De Gregori rassicura i tifosi della Roma: «Una o due settimane e Torno» Serata di musica e cuori giallorossi per Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma è stato ospite a sorpresa del concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori all’Auditorium Parco della Musica. Dopo aver cantato Grazie Roma, il numero 22 ha rassicurato i tifosi sul suo rientro. Di seguito le sue parole Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NZ22 (@nicoloZaniolo) «Sto bene, tra una settimana o due rientro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) Nicolòospite a sorpresa del concerto di Venditti e De Gregorii tifosi della: «Una o due» Serata di musica e cuori giallorossi per Nicolò. Il calciatore dellaè stato ospite a sorpresa del concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori all’Auditorium Parco della Musica. Dopo aver cantato Grazie, il numero 22 hato i tifosi sul suo rientro. Di seguito le sue parole Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NZ22 (@nicolo) «Sto bene, tra una settimana o due rientro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

