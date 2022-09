Puoi mettere l’accendino in valigia? Ecco cosa dice il regolamento (Di sabato 3 settembre 2022) Se sei una fumatrice te lo sarai già domandata, ma noi abbiamo la risposta: Si può mettere l’accendino in valigia? Da fumatrice quante volte ti sarai chiesta se fosse possibile mettere in valigia il tuo prezioso accendino. Molti pensano che non si possa portare in aereo perché il fuoco è pericoloso, ma la questione non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 3 settembre 2022) Se sei una fumatrice te lo sarai già domandata, ma noi abbiamo la risposta: Si puòin? Da fumatrice quante volte ti sarai chiesta se fosse possibileinil tuo prezioso accendino. Molti pensano che non si possa portare in aereo perché il fuoco è pericoloso, ma la questione non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

borghi_claudio : @marioimprota11 Mario, abbi pazienza, ma che tu sia 'antisistema' te lo puoi dire solo davanti allo specchio. Prote… - nico00363 : @bukerex27 @LaBombetta76 @MTFed71 La fonte la puoi mettere per favore - Roberta13nove : RT @Myrdrwin: @penso_la @LiberoPetrucci Che puoi farlo: 1. Se hai dove mettere i pannelli 2. Ci sono gli incentivi Perché se lasci fare al… - fissu_unfrau : @TeddyOutdoors Ma ci puoi contare , cioè veramente si passa da un estremo a un altro. Ok piacersi però voglio dire… - xttsara : @iamatlasry Tranquilla non è questione di nascere svegli se ti inpegni e ci provi dando il tuo meglio non puoi defi… -