"PD Italia democratica e progressista": costituzione del Comitato Civico a Castelvenere (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl giorno mercoledì 31 agosto è stato costituito, a Castelvenere (BN), il Comitato Civico a sostegno della lista "PD Italia democratica e progressista" in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022. Il Comitato nasce da una prima interazione tra i sostenitori locali del Partito Democratico e del PSI, due delle forze che costituiscono, a livello nazionale, la suddetta lista. Dagli incontri tra il circolo del PD, rappresentato dal segretario Antonio Di Brigida e la sezione del PSI, rappresentata, invece, da Michele Pio Venditti, è nata l'idea di costituire un Comitato impegnato attivamente nell'attuale campagna elettorale. Il Comitato è stato dunque aperto a qualsiasi cittadino interessato ad ...

