Pallanuoto, Europei maschili 2022: squalifica di due turni per Vincenzo Renzuto Iodice (Di sabato 3 settembre 2022) Brutta tegola per il Settebello, che ha conquistato l’accesso diretto ai quarti di finale degli Europei 2022. Dopo l’intervento della prova tv infatti è arrivata la squalifica per due turni infilitta a Vincenzo Renzuto Iodice per un colpo inferto al montenegrino Averka nel corso della sfida andata in scena nella giornata di ieri. Il ventinovenne attaccante dell’AN Brescia e della Nazionale potrebbe tornare in vasca solo in un’eventuale finale per l’oro. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Brutta tegola per il Settebello, che ha conquistato l’accesso diretto ai quarti di finale degli. Dopo l’intervento della prova tv infatti è arrivata laper dueinfilitta aper un colpo inferto al montenegrino Averka nel corso della sfida andata in scena nella giornata di ieri. Il ventinovenne attaccante dell’AN Brescia e della Nazionale potrebbe tornare in vasca solo in un’eventuale finale per l’oro. SportFace.

