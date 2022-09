Napoli, ai Quartieri spagnoli rimossi paletti abusivi e barriere (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato Montecalvario e della Polizia Locale, con il supporto di personale del servizio Pronto Intervento Stradale della Napoli Servizi, nel corso di un servizio per ripristinare la libera circolazione nella zona dei Quartieri spagnoli hanno rimosso 114 paletti in metallo, sei “New Jersey” in plastica, 13 fioriere, sei reti metalliche, una transenna, un cassone e due tavoli in ferro, tutto installato abusivamente. L’intervento – coordinato da Questura e Polizia Municipale – segue quello già avvenuto martedì scorso sempre ai Quartieri spagnoli dove erano stati rimossi 143 paletti illegali, sette transenne e 30 metri di catene abusive. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli agenti del Commissariato Montecalvario e della Polizia Locale, con il supporto di personale del servizio Pronto Intervento Stradale dellaServizi, nel corso di un servizio per ripristinare la libera circolazione nella zona deihanno rimosso 114in metallo, sei “New Jersey” in plastica, 13 fioriere, sei reti metalliche, una transenna, un cassone e due tavoli in ferro, tutto installato abusivamente. L’intervento – coordinato da Questura e Polizia Municipale – segue quello già avvenuto martedì scorso sempre aidove erano stati143illegali, sette transenne e 30 metri di catene abusive. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Movida a Napoli: controlli al via, tredici multe agli automobilisti Proseguono i controlli nelle strade della movida a Napoli , da Chiaia ai Quartieri Spagnoli, nel centro storico, al borgo Orefici fino al Vomero. Nella zona dei baretti sono state identificate 24 persone, controllati 23 veicoli e un esercizio ... ilmattino.it Di Maio a Napoli: subito il decreto taglia-bollette Tour nei quartieri popolari di Napoli per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che si è confrontato con imprenditori e ristoratori sul caro bollette. Di Maio ha incontrato il gestore di ...