Milan-Inter | finalmente calcio e spettacolo! Leao scatenato | come ribalta i nerazzurri

A San Siro il Milan si prende un bellissimo derby della Madonnina battendo 3-2 l'Inter grazie ad una doppietta di Leao e al gol di Giraud. La squadra di Inzaghi passa per prima con Brozovic e poi la riapre nel finale con Dzeko, ma nel finale trova Maignan a impedire il pari. Il primo tiro è di Brozovic che calcia da ottima posizione ma una deviazione della difesa salva la porta di Maignan. Il destro a giro di Leao impegna Handanovic mentre in campo si accendono i duelli e sale la tensione. A metà frazione il vantaggio dell'Inter: Lautaro protegge bene il pallone a centrocampo e lo affida a Correa che subito verticalizza per premiare l'inserimento centrale di Brozovic. Il croato taglia in mezzo ai due centrali del Milan e non sbaglia solo davanti al portiere. La reazione dei campioni ...

