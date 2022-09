Messa in tv domenica 4 settembre su Rai Uno: canale, orari e streaming (Di sabato 3 settembre 2022) Il programma della Santa Messa su Rai Uno per domenica 4 settembre. La celebrazione sarà come di consueto trasMessa in diretta su Rai 1, dove sarà possibile seguire tutta la Santa Messa. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:15. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA 10:15 – Santa Messa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Il programma della Santasu Rai Uno per. La celebrazione sarà come di consueto trasin diretta su Rai 1, dove sarà possibile seguire tutta la Santa. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 10:15. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 10:15 – SantaSportFace.

_mvnue : RT @user57398: e pensare che per la me di 8 anni la messa la domenica era l’evento mondano più atteso di sempre - FilomenaGallo55 : RT @TV2000it: #Beatificazione di #GiovanniPaoloI | Su #Tv2000 domenica #4settembre: ??Messa presieduta da #PapaFrancesco - ore 10.30 ??#Docu… - loumakeus_str : domenica tutt* a messa il mattino per la gara il pomeriggio #DutchGP - user57398 : e pensare che per la me di 8 anni la messa la domenica era l’evento mondano più atteso di sempre - rinrinisawhore : Non c'è niente di più bello di sentire i super religiosi che vanno ogni domenica a messa, omofobi, bigotti bestemmi… -