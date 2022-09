Lazio Napoli 1-2: termina la sfida, tre punti pesanti per Spalletti (Di sabato 3 settembre 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lazio e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Grande affermazione del Napoli che in rimonta batte una Lazio sotto tono e senza particolari spunti offensivi. Al vantaggio iniziale di Zaccagni, che di fatto illude i padroni di casa, rispondono prima Kim nel primo tempo e poi un sontuoso Kvaratskhelia . Napoli a quota 11, i biancocelesti restano a quota 8. Sintesi Lazio Napoli 1-2 MOVIOLA Partiti all’Olimpico! 4? – GOL DELLA Lazio! Grande azione di Felipe Anderson, cross dalla destra per Zaccagni che controlla al limite dell’area e fredda Meret! 10? – La Lazio tiene alti i ritmi del match, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Grande affermazione delche in rimonta batte unasotto tono e senza particolari soffensivi. Al vantaggio iniziale di Zaccagni, che di fatto illude i padroni di casa, rispondono prima Kim nel primo tempo e poi un sontuoso Kvaratskhelia .a quota 11, i biancocelesti restano a quota 8. Sintesi1-2 MOVIOLA Partiti all’Olimpico! 4? – GOL DELLA! Grande azione di Felipe Anderson, cross dalla destra per Zaccagni che controlla al limite dell’area e fredda Meret! 10? – Latiene alti i ritmi del match, ...

