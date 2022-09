Lazio-Napoli 1-2 | Kim e super Kvara ribaltano Sarri | azzurri primi col Milan

SkySport : LAZIO-NAPOLI 1-2 Risultato finale ? ? #Zaccagni (4') ? #Kim (38') ? #Kvaratskhelia (61') ? SERIE A - 5^ giornata ??… - DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, la probabile formazione per il match contro la @OfficialSSLazio ???? - OfficialASRoma : ?? Inter-Roma, sab 1/10, 18:00 ?? Roma-Napoli, dom 23/10, 20:45 ?? Roma-Lazio, dom 6/11, 18:00 ??? Date e orari dalla… - Theberti2 : Lazio Napoli Roma Bologna ?????????????????????????? - sangazzurr : RT @Karim59296126: Sarri quando segnerà il Napoli ma poi si ricorderà che ora allena la Lazio: -

Ilbatte 2 - 1 in rimonta lanell'anticipo serale della quinta giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio dei padroni di casa firmato da Zaccagni al 4', ...22.45 Anticipo Serie A,1 - 2 Rimonta dei partenopei all'Olimpico. Pronti, via e Zaccagni disegna un velenoso rasoterra che non dà scampo a Meret (4'). La, però, cede terreno col passare dei minuti e gli ...Una Lazio bella a metà si inchina al Napoli. Biancocelesti che partono fortissimo trovando subito il vantaggio con Zaccagni, ma che subiscono la rimonta degli ospiti. Kim e Kvaratskhelia regalano i ...ROMA (ITALPRESS) - Il Napoli espugna l'Olimpico e batte in rimonta 2-1 la Lazio con le reti dei nuovi acquisti Kim Min-Jae e Kvaratskhelia. Entrambe le squ ...