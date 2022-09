Juventus U23-Trento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di sabato 3 settembre 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Juventus U23-Trento, match valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Dopo una lunga sosta estiva si riparte e tutte le 60 squadre, divise in 3 gruppi, puntano la promozione nella seria cadetta. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 settembre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Sky Sport. RISULTATI e CLASSIFICHE SITO LEGA PRO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) La, l’, latv ediU23-, match valevole per la prima giornata del campionato italiano di. Dopo una lunga sosta estiva si riparte e tutte le 60 squadre, divise in 3 gruppi, puntano la promozione nella seria cadetta. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 settembre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e su Sky Sport. RISULTATI e CLASSIFICHE SITO LEGA PRO SportFace.

