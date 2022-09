Italiano | ' Arrabbiato | dovevamo vincerla Jovic? Lo aspettiamo'

BracamonteW : RT @nickkwolff: #Allegri: “I ragazzi hanno fatto una buona partita, c’è stato un buono spirito, quinto risultato utile consecutivo” #Itali… - giuppy1991 : RT @nickkwolff: #Allegri: “I ragazzi hanno fatto una buona partita, c’è stato un buono spirito, quinto risultato utile consecutivo” #Itali… - jinxedharlivy : RT @nickkwolff: #Allegri: “I ragazzi hanno fatto una buona partita, c’è stato un buono spirito, quinto risultato utile consecutivo” #Itali… - PassFiorentina : RT @LabaroViola_: Italiano arrabbiato: “Perdiamo Milenkovic, è il risultato di quando metti un giocatore non al meglio” #FiorentinaJuventus… - PassioneFiorent : RT @LabaroViola_: Italiano arrabbiato: “Perdiamo Milenkovic, è il risultato di quando metti un giocatore non al meglio” #FiorentinaJuventus… -

Vincenzoè "fra l'e il rammaricato" per l'1 - 1 ottenuto in casa contro la Juventus. "Troppe situazioni in cui devi approfittare della grandissima gara e delle difficoltà che stai creando ......(screenshot)L'allenatore della Viola si è presentato ai microfoni di 'DAZN', dopo il pareggio odierno e non è del tutto soddisfatto: 'Sì, abbiamo lasciato lì due punti. Sono tra l'...Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha così commentato il pareggio con la Juventus dalla sala stampa del Franchi: "Parto da Milenkovic, questo il risultato di gente ...Juventus-Fiorentina finisce 1-1 tra rigori parati, gol sbagliati e un approccio troppo modesto dei bianconeri. Al gol di Milik ha risposto Kouame, con i viola che hanno avuto più volte l’occasione di ...