Insigne | bellissimo messaggio ai tifosi | “Spero che il Napoli vinca lo scudetto | la città lo merita”

(Di sabato 3 settembre 2022) I tanti chilometri che lo separano danon gli hanno fatto dimenticare i bellissimi momenti vissuti nella sua terra. Ai microfoni di DAZN, Lorenzodimostra tutto il proprio amore per. Nell’intervista rilasciata all’emittente, lo scugnizzo di Frattamaggiore confida: “Il rimpianto che ho è di non aver vinto locon il, abbiamo avuto la possibilità di farlo prima con Sarri e poi con Spalletti ma non ci siamo riusciti. Eravamo a tanto così, soprattutto con Sarri“, ha evidenziato con amarezza due momenti diversi in cui i napoletani sono andati vicini a vincere il tricolore ma si sono fermati sul più bello. Al rammarico sussegue il grande gesto dell’ex capitano delche mette da parte il suo ego e spera che il club azzurro possa trionfare insieme ...

