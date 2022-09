Gorbaciov: Orban a Mosca per ‘rendere omaggio’ (Di sabato 3 settembre 2022) Budapest, 3 set. (Adnkronos/Europa Press) – Viktor Orban a Mosca nel giorno dei funerali di Mikhail Gorbaciov. Il premier ungherese guida una delegazione per “rendere omaggio” a Gorbaciov, morto martedì scorso all’età di 91 anni, ha detto il portavoce del governo, Zoltan Kovacs.La cerimonia per l’ultimo saluto a Gorbaciov si tiene nella Sala delle Colonne della Casa dei Sindacati. Poi verrà sepolto nel cimitero Novodevichy di Mosca, accanto alla moglie. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 settembre 2022) Budapest, 3 set. (Adnkronos/Europa Press) – Viktornel giorno dei funerali di Mikhail. Il premier ungherese guida una delegazione per “rendere omaggio” a, morto martedì scorso all’età di 91 anni, ha detto il portavoce del governo, Zoltan Kovacs.La cerimonia per l’ultimo saluto asi tiene nella Sala delle Colonne della Casa dei Sindacati. Poi verrà sepolto nel cimitero Novodevichy di, accanto alla moglie. L'articolo CalcioWeb.

