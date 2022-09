F1 TV8 | orario gara GP Olanda | programma e streaming in chiaro

Leggi su oasport

(Di sabato 3 settembre 2022) Domani, domenica 4 settembre, andrà in scena il GP d’, quindicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Zandvoort assisteremo a unamolto interessante nella quale la Ferrari cercherà di tornare alla vittoria, anche se sarà complicato. In pole-position ci sarà, infatti, Max Verstappen. L’olandese della Red Bull è in uno stato di grazie e, dopo aver incantato a Spa-Francorchamps, si è ripetuto nel time-attack di oggi. Le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz hanno chiuso in seconda e terza posizione. Per tentare un attacco al neerlandese sarà necessario partire molto bene in quanto poi pensare a un sorpasso su questa pista è davvero difficile. Inoltre la scuderia di Maranello dovrà tenere d’occhio la Mercedes apparsa decisamente in palla, come il quarto posto delle qualifiche di Lewis Hamilton ...