F1, a che ora le qualifiche su TV8: programma in chiaro GP Olanda, streaming, differita

Cari appassionati di Formula Uno, non perdete per nessun motivo le qualifiche del Gran Premio di Olanda, quindicesimo appuntamento della stagione 2022, che andranno in scena sul tracciato di Zandvoort. La Q1 scatterà alle ore 16.00, e sarà sicuramente grande spettacolo, dato che in vetta i top team sono tutti racchiusi in pochi millesimi. LA DIRETTA LIVE DELLE qualifiche DEL GP D'Olanda DI F1 ALLE 15.00 Dopo un venerdì non semplice da leggere, specialmente dopo il problema al cambio di Max Verstappen, la terza sessione di prove libere disputata questa mattina ha confermato come Ferrari, Red Bull e Mercedes siano sostanzialmente sullo stesso livello. Charles Leclerc ha messo a segno il miglior crono del turno, ma George Russell e Max Verstappen sono in scia. Leggermente più indietro Carlos Sainz, Lewis Hamilton e ...

