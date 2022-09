Elezioni | Conte | “Con questo vertice del Pd sarà molto improbabile dialogare dopo il voto”

(Di sabato 3 settembre 2022) “Condel Pd“. Lo ha detto a San Gregorio Armeno a Napoli il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe, rispondendo a una domanda su un possibile dialogo con il Partito democratico post-. “l’opportunismo cinico che hanno esibito infrangente, avendo buttato a mare un’agenda progressista, su cui abbiamo lavorato anche proficuamente, in nome di una fantomatica agenda Draghi, che lo stesso interessato ha dichiarato che non esiste, e che noi pensiamo sia un metodo, quello di Draghi, emergenziale. Quindi non ci riconosciamo né in un’Agenda Draghi né in un metodo Draghi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

A 3 settimane dalle elezioni politiche del 25 settembre, Fratelli d'Italia otterrebbe il 24,5%: poco più di 2 punti di ... La Lega di Salvini avrebbe il 13,6%, il Movimento 5 Stelle di Conte il 12,3%. Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle fanno tappa a Napoli per proseguire la campagna pro-elezioni. L'ex premier è stato accolto in maniera calorosa dal capoluogo campano e ha incontrato una serie di ... "Con questo vertice del Pd sarà improbabile dialogare, dopo il cinismo, l'opportunismo cinico dimostrato in questo frangente". Lo dice a San Gregorio Armeno a Napoli il presidente del Movimento 5 stelle.