Di Lorenzo | «Siamo un gruppo nuovo | dobbiamo conoscerci | ma abbiamo tutte le qualità per fare bene»

(Di sabato 3 settembre 2022) Al termine di Lazio-Napoli, ai microfoni di Sky ha parlato il capitano del Napoli, Giovanni Di. «Una grande vittoria contro una grande squadra, dovevamo rifarci del pareggio in casa con il Lecce, oggifatto una grande partita,contenti anche per i tifosi che ci seguono sempre, una vittoria anche per loro». Qual è il vero Napoli? «unancora maleperavuto una battuta di arresto in casa, a inizio campionato, ci sono ancora tante partite da giocare, oggidato una grande risposta». «Kvaraskhelia ha grandi ...

L'attaccante del Toronto, Lorenzo Insigne in un'intervista a Dazn è tornato a parlare del Napoli: "Il rimpianto che ho è di non aver vinto nulla con il Napoli. Abbiamo avuto la possibilità di farlo prima con Sarri e poi con Spalletti ma non ci siamo riusciti". Lorenzo Insigne parla alla sua Napoli. Dazn pubblica un'anticipazione dell'intervista all'ex capitano azzurro: "Il rimpianto che ho è di non aver vinto nulla con il Napoli. Abbiamo avuto la possibilità di farlo prima con Sarri e poi con Spalletti ma non ci siamo riusciti".