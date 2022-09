Beautiful anticipazioni 8 settembre 2022 | Justin chiede perdono!

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 3 settembre 2022) Nella puntata ditrasmessa giovedì 8sarà protagonista, in quanto lo vedrete andare da Bill are perdono per quello che ha fatto, ma lo Spencer non ci casca e lo manda via dalla sua azienda e lontano dalla sua famiglia, senza nemmeno voltarsi a pensare. L’avvocato l’ha fatta grossa e merita di pagare per i suoi errori. Potete rivedere questo episodio on demand subito dopo la messa in onda di Canale 5., quanto guadagna Rena Sofer? Vediamo quanto incassa ogni anno l'interprete di Quinn Fuller Trama didell’8, il dramma degli Spencer E’ stato un vero dramma ...