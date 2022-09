Atalanta, lesione parziale alla coscia per Zapata: tempi di recupero non quantificabili (Di sabato 3 settembre 2022) Tegola per l’Atalanta, che perde il suo centravanti Duvan Zapata, come si legge nella nota ufficiale pubblicata dalla società: “Per quanto riguarda Zapata, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’attaccante colombiano hanno evidenziato una lesione parziale moderata al muscolo semimembranoso della coscia sinistra: i tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Tegola per l’, che perde il suo centravanti Duvan, come si legge nella nota ufficiale pubblicata dsocietà: “Per quanto riguarda, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’attaccante colombiano hanno evidenziato unamoderata al muscolo semimembranoso dellasinistra: idinon sono al momentoe dipendono dprogressione clinica del calciatore”. SportFace.

