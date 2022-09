romeoagresti : Probabile formazione per #FiorentinaJuve: Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locate… - romeoagresti : ???? Perin ???? Cuadrado ???? Bremer ???? Danilo ???? Alex Sandro ???? McKennie ???? Paredes ???? Locatelli ???? Di Maria ???? Mili… - GiovaAlbanese : #Juventus in campo così ? ?? Perin; Cuadrado, Bremer, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli, Di Maria,… - atta1908 : @GioNeroBlu Per me non era rigore, manca però un giallo a bremer e Alex Sandro doveva essere già sotto la doccia - disneymarty : RT @juanito92x: Alex Sandro è da MLS -

Calciomercato.com

JUVENTUS (4 - 3 - 3): Perin; Cuadrado, Bremer, Danilo,; Mckennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic. All. Allegri. (Matteo Fantozzi) COME VEDERE FIORENTINA JUVENTUS IN STREAMING ...JUVENTUS (4 - 3 - 3): Perin, Cuadrado, Bremer, Danilo,, McKennie, Paredes, Locatelli, Di Maria, Milik, Kostic. All. Allegri. Dove vederla Calcio d'inizio alle 15 (Dazn). Alex Sandro: conto alla rovescia per l'addio alla Juve 27' JUVE IN ATTACCO - Col compasso la palla di Di Maria per McKennie che non si fida e la sfila in mezzo, il pallone capita a Kostic la cui conclusione è ribattuta in ...15:01 - Il calcio di inizio è della Juve, è iniziata agli ordini del fischietto di gara Doveri la sfida del Franchi. 14:57 - Le due squadre fanno il loro ingresso in ...