Us Open, Fognini ko con Nadal. Sinner batte Eubanks e vola al 3° turno (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Non ce l’ha fatta Fabio Fognini a superare l’ex numero uno al mondo Rafa Nadal al secondo turno degli Us Open, quarto Grande Slam stagionale. Il 35enne tennista di Arma di Taggia, n.60 Atp, è stato sconfitto in quattro set con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-2, 6-1, dopo quasi due ore e 45 di partita, dallo spagnolo, n.3 del ranking mondiale e secondo favorito del seeding. Avanzano invece Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che approdano al terzo turno. Il tennista altoatesino, numero 13 del ranking Atp, si è imposto in tre set sullo statunitense Christopher Eubanks (numero 145 della classifica Atp) con il punteggio di 6-4, 7-6 (10-8), 6-2 in 2 ore e 25?. Sarà ora Brandon Nakashima l’avversario di Sinner al terzo turno: lo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Non ce l’ha fatta Fabioa superare l’ex numero uno al mondo Rafaal secondodegli Us, quarto Grande Slam stagionale. Il 35enne tennista di Arma di Taggia, n.60 Atp, è stato sconfitto in quattro set con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-2, 6-1, dopo quasi due ore e 45 di partita, dallo spagnolo, n.3 del ranking mondiale e secondo favorito del seeding. Avanzano invece Jannike Lorenzo Musetti che approdano al terzo. Il tennista altoatesino, numero 13 del ranking Atp, si è imposto in tre set sullo statunitense Christopher(numero 145 della classifica Atp) con il punteggio di 6-4, 7-6 (10-8), 6-2 in 2 ore e 25?. Sarà ora Brandon Nakashima l’avversario dial terzo: lo ...

EugenioBerto70 : Us Open, Fognini ko con Nadal. Sinner batte Eubanks e vola al 3° turno - News24_it : Us Open, Fognini ko con Nadal. Sinner batte Eubanks e vola al 3° turno - Sport_Fair : #Fognini non riesce nell'impresa #Nadal trionfa in rimonta agli #USOpen - infoitsport : Us Open, Fognini ko con Nadal. Sinner batte Eubanks e vola al 3° turno - lifestyleblogit : Us Open, Fognini ko con Nadal. Sinner batte Eubanks e vola al 3° turno - -