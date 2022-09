Ultime Notizie – Vaiolo scimmie, salgono a 773 i casi in Italia (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono 13 in più rispetto alla rilevazione precedente del 30 agosto. La Regione con il maggior numero di casi, 326, è la Lombardia, segue il Lazio con 139 In aumento i casi di Vaiolo delle scimmie confermati in Italia che si attestano a 773, ovvero 13 casi in più rispetto alla rilevazione precedente del 30 agosto. Lo indica il sistema di sorveglianza del ministero della Salute con Regioni e Province autonome nel bollettino aggiornato a oggi. Sul totale dei casi sono 211 i contagi collegati a viaggi all’estero, l’età media è di 37 anni e sono 762 i maschi contagiati, 11 le donne. La Regione con il maggior numero di casi, 326, è la Lombardia, segue il Lazio con 139, l’Emilia Romagna con 77, il Veneto con 55 e la Toscana con 39. Adnkronos, ENTD, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono 13 in più rispetto alla rilevazione precedente del 30 agosto. La Regione con il maggior numero di, 326, è la Lombardia, segue il Lazio con 139 In aumento ididelleconfermati inche si attestano a 773, ovvero 13in più rispetto alla rilevazione precedente del 30 agosto. Lo indica il sistema di sorveglianza del ministero della Salute con Regioni e Province autonome nel bollettino aggiornato a oggi. Sul totale deisono 211 i contagi collegati a viaggi all’estero, l’età media è di 37 anni e sono 762 i maschi contagiati, 11 le donne. La Regione con il maggior numero di, 326, è la Lombardia, segue il Lazio con 139, l’Emilia Romagna con 77, il Veneto con 55 e la Toscana con 39. Adnkronos, ENTD, ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - VesuvioLive : Manfredi sul reddito di cittadinanza: “È una risposta alla povertà. Non va messo in discussione” - Civetta46262114 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA https://t.c… -

Elezioni, Letta a Salvini: "La partita e' ancora tutta da giocare" "Come si e' visto anche in tante altre elezioni nel nostro Paese, sono le ultime settimane quelle decisive, motivo per il quale le voglio cominciare da Milano accanto a un'esperienza cosi' positiva, ... Elezioni, Letta incontra il sindaco di Milano: "Sosterrei Sala anche se andasse su Marte, ma ora pensiamo alle Politiche" Partiti, governo e politica verso le elezioni: le ultime notizie Sondaggi - M5S sorpassa la Lega La simulazione - Centrodestra può superare i due terzi dei seggi: ecco i numeri Inchiesta su Giorgia ... Agricoltura: la Puglia è prima in Italia per numero di aziende; ma negli ultimi 10 anni ne ha perse il 30% Dissapore Notizie Agricoltura: la Puglia è prima in Italia per numero di aziende; ma negli ultimi 10 anni ne ha perse il 30% di Luca Venturino 2 Settembre 2022 La Puglia è la prima regione d’Italia ... Vacanze e controesodo, sabato 3 settembre traffico da bollino rosso In particolare, Viabilità Italia prevede bollino rosso nella mattinata di domani, sabato 3 settembre, con spostamenti crescenti verso le grandi direttrici. La circolazione torna più fluida nel pomerig ... "Come si e' visto anche in tante altre elezioni nel nostro Paese, sono lesettimane quelle decisive, motivo per il quale le voglio cominciare da Milano accanto a un'esperienza cosi' positiva, ...Partiti, governo e politica verso le elezioni: leSondaggi - M5S sorpassa la Lega La simulazione - Centrodestra può superare i due terzi dei seggi: ecco i numeri Inchiesta su Giorgia ...Dissapore Notizie Agricoltura: la Puglia è prima in Italia per numero di aziende; ma negli ultimi 10 anni ne ha perse il 30% di Luca Venturino 2 Settembre 2022 La Puglia è la prima regione d’Italia ...In particolare, Viabilità Italia prevede bollino rosso nella mattinata di domani, sabato 3 settembre, con spostamenti crescenti verso le grandi direttrici. La circolazione torna più fluida nel pomerig ...