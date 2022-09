Ultime Notizie – Vacanze e controesodo, sabato 3 settembre traffico da bollino rosso (Di venerdì 2 settembre 2022) Al via gli ultimi rientri dalle vacanza. A partire dal pomeriggio di oggi si prevede traffico intenso sulle strade e autostrade della rete Anas (Gruppo FS Italiane). In particolare, Viabilità Italia prevede bollino rosso nella mattinata di domani, sabato 3 settembre, con spostamenti crescenti verso le grandi direttrici. La circolazione torna più fluida nel pomeriggio di sabato e nella mattinata di domenica 4, dove si prevede traffico intenso ma scorrevole. Il bollino torna rosso a partire dal pomeriggio di domenica 4 settembre, soprattutto per i flussi in prossimità dei grandi centri urbani. Domenica 4 settembre dalle 7 alle 22 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) Al via gli ultimi rientri dalle vacanza. A partire dal pomeriggio di oggi si prevedeintenso sulle strade e autostrade della rete Anas (Gruppo FS Italiane). In particolare, Viabilità Italia prevedenella mattinata di domani,, con spostamenti crescenti verso le grandi direttrici. La circolazione torna più fluida nel pomeriggio die nella mattinata di domenica 4, dove si prevedeintenso ma scorrevole. Iltornaa partire dal pomeriggio di domenica 4, soprattutto per i flussi in prossimità dei grandi centri urbani. Domenica 4dalle 7 alle 22 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Il ...

