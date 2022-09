Ultime notizie Napoli, incontro in settimana per il rinnovo di Meret: le cifre (Di venerdì 2 settembre 2022) La chiusura del calciomercato, non ha permesso a Giuntoli di regalare a Spalletti l’ultimo tassello che aveva chiesto il tecnico di Certaldo. Keylor Navas, infatti, è rimasto al Paris Saint Germain e quindi, a difendere la porta azzurra ci sarà Alex Meret. Il portiere friulano ha vissuto un’estate travagliata. Inizialmente, si pensava alla sua permanenza da titolare dopo la partenza di Ospina. Il giocatore, infatti, aveva anche raggiunto un accordo per rinnovare fino al 2027. Successivamente, le voci su un possibile arrivo di Navas, però, avevano fatto arenare la trattativa e Meret è stato al centro di numerose voci di mercato. Alex Meret Napoli rinnovo(Photo by Glyn KIRK / AFP) (Photo by GLYN KIRK/AFP via Getty Images) Le cifre del rinnovo: 1,2 milioni più ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 settembre 2022) La chiusura del calciomercato, non ha permesso a Giuntoli di regalare a Spalletti l’ultimo tassello che aveva chiesto il tecnico di Certaldo. Keylor Navas, infatti, è rimasto al Paris Saint Germain e quindi, a difendere la porta azzurra ci sarà Alex. Il portiere friulano ha vissuto un’estate travagliata. Inizialmente, si pensava alla sua permanenza da titolare dopo la partenza di Ospina. Il giocatore, infatti, aveva anche raggiunto un accordo per rinnovare fino al 2027. Successivamente, le voci su un possibile arrivo di Navas, però, avevano fatto arenare la trattativa eè stato al centro di numerose voci di mercato. Alex(Photo by Glyn KIRK / AFP) (Photo by GLYN KIRK/AFP via Getty Images) Ledel: 1,2 milioni più ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - CorriereCitta : Roma, ufficiale giudiziario sfratta la casa sbagliata e cambia la serratura. La proprietaria: ”Non posso più entrar… - CsvMarche : PNRR aree sisma, il webinar: 'Le energie sociali ed ambientali del terzo settore' -

Elezioni: Letta a Salvini, la partita è tutta da giocare "Come si è visto anche in tante altre elezioni nel nostro paese - ha aggiunto - sono le ultime settimane quelle decisive motivo per il quale le voglio cominciare da Milano accanto a un'esperienza ... DIRETTA - CalcioNapoli24 LIVE alle 12:00: il pagellone di fine mercato e le ultime su Lazio - Napoli Non mancate! CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie “ViterboPost” riparte con Santa Rosa Ben vengano notizie di pubblicazione di libri che riguardano autori del territorio e descrizione di esso, nonchè dei significativi personaggi del passato. Curiosità locali e tradizioni saranno ... Letta su Sala candidato in Lombardia: «Lo sosterrò qualunque cosa voglia fare» Il segretario del Pd apre con una battuta sulla possibilità che il sindaco di Milano divenga il candidato del centrosinistra alle regionali lombarda del 2023: tutte le altre notizie politiche della gi ... "Come si è visto anche in tante altre elezioni nel nostro paese - ha aggiunto - sono lesettimane quelle decisive motivo per il quale le voglio cominciare da Milano accanto a un'esperienza ...Non mancate! CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleBen vengano notizie di pubblicazione di libri che riguardano autori del territorio e descrizione di esso, nonchè dei significativi personaggi del passato. Curiosità locali e tradizioni saranno ...Il segretario del Pd apre con una battuta sulla possibilità che il sindaco di Milano divenga il candidato del centrosinistra alle regionali lombarda del 2023: tutte le altre notizie politiche della gi ...