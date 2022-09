Ultime Notizie – Gas Russia, von der Leyen: “E’ il momento di un tetto al prezzo” (Di venerdì 2 settembre 2022) E’ arrivato il momento di stabilire un tetto al prezzo del gas che arriva dalla Russia, via pipeline, in Europa. A sottolinearlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rimarcando la necessità di contrastare quelli che ha indicato come i tentativi del presidente russo, Vladimir Putin, di manipolare il mercato dell’energia europeo. “Credo fermamente che sia arrivato il momento di fissare un tetto massimo al prezzo sul gas russo diretto in Europa”, ha detto von der Leyen ai giornalisti a margine di un incontro dei deputati conservatori nella città di Murnau, in Baviera. Russia: “Niente petrolio a chi vuole tetto al prezzo” La Russia cesserà di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) E’ arrivato ildi stabilire unaldel gas che arriva dalla, via pipeline, in Europa. A sottolinearlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der, rimarcando la necessità di contrastare quelli che ha indicato come i tentativi del presidente russo, Vladimir Putin, di manipolare il mercato dell’energia europeo. “Credo fermamente che sia arrivato ildi fissare unmassimo alsul gas russo diretto in Europa”, ha detto von derai giornalisti a margine di un incontro dei deputati conservatori nella città di Murnau, in Baviera.: “Niente petrolio a chi vuoleal” Lacesserà di ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA https://t.c… - junews24com : Juventus 2022/23: tra titolari e valide alternative, ecco l’undici ideale -

Hillary Clinton elogia Giorgia Meloni/ "Premier donna buona cosa. Giudizio sui fatti" Elezioni 2022 ultime notizie/ Conte attacca Meloni. Pace fiscale, sfida Salvini - Letta L'ex Segretaria di Stato sotto la Presidenza Obama , in visita sul red carpet della Laguna, ammette di ... I cybercriminali di BlackCat hanno rivendicato l'attacco al Gse Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: le ultime su tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina Notizie, recensioni e guide all ... I sikh contro le conversioni cristiane nel Punjab: preludio di un nuovo estremismo L'attacco a una chiesa cattolica nei giorni scorsi potrebbe avere gravi ripercussioni: il 5 settembre un'assemblea solleciterà leggi anti-conversioni anche in uno Stato non governa ... Bari, tutto pronto per il Paratriathlon di «Zerobarriere» Sport, disabilità, prova di sé stessi e inclusività. Sono gli ingredienti che daranno il via alla quarta edizione di “ Bari Zerobarriere ”, in programma da giovedì 15 a domenica 18 settembre. Un event ... Elezioni 2022/ Conte attacca Meloni. Pace fiscale, sfida Salvini - Letta L'ex Segretaria di Stato sotto la Presidenza Obama , in visita sul red carpet della Laguna, ammette di ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...L'attacco a una chiesa cattolica nei giorni scorsi potrebbe avere gravi ripercussioni: il 5 settembre un'assemblea solleciterà leggi anti-conversioni anche in uno Stato non governa ...Sport, disabilità, prova di sé stessi e inclusività. Sono gli ingredienti che daranno il via alla quarta edizione di “ Bari Zerobarriere ”, in programma da giovedì 15 a domenica 18 settembre. Un event ...