Succederà all’Olimpico prima di Lazio-Napoli | Immobile protagonista

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo il deludente pareggio casalingo contro il Lecce dello scorso mercoledì, ilscenderà nuovamente in campo domani sera per affrontare laallenata da Maurizio Sarri. Appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45. Entrambe le squadre devono riscattare i risultati deludenti del turno infrasettimanale. Spalletti, che contro il Lecce di mister Baroni aveva optato per un innovativo 4-2-3-1, potrebbe già ritornare al canonico 4-3-3 nella sfida contro i biancocelesti. La, dal canto suo, avrà delle motivazioni in più per vincere dopo il cocente pareggio arrivato nei minuti di recupero in casa della Sampdoria. Si prospetta perciò una sfida intensa tra le due squadre. Ciro(Photo by Marco Rosi – SS/Getty ...