Spalletti prova a spiegare che una cosa è il calcio sulla carta e un’altra il calcio vero

In due tre risposte Luciano Spalletti, in conferenza, ha provato a comunicare il concetto, peraltro elementare, che il calcio sui foglietti con i numerini degli schemi di gioco è cosa ben diversa da quel che accade in campo. E che bisogna essere bravi a capire cosa succede in campo e a sfruttare gli spazi che gli avversari lasciano. Per sfruttarli, ovviamente, bisogna prima riconoscerli. Parla di Sarri La qualità del calcio di Sarri è riconoscibile molto da un punto di vista di sistema abbastanza rigido, 4-3-3. Poi è chiaro che ogni tanto ci si passa dal 4-3-3. Poi però i sistemi si deformano, non rimane sempre 4-3-3 e si va a prendere quegli spazi, i vuoti che gli avversari lasciano. I calciatori debbono adattarsi a uno scenario differente. La Lazio ...

