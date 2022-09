“Solo per ricchi”. Nathan Falco, quanto costa la scuola privata del figlio di Briatore e Gregoraci (Di venerdì 2 settembre 2022) L’estate sta volgendo al termine, soprattutto per gli studenti che già sono tornati a scuola e quelli che sono agli sgoccioli e presto dovranno riaprire i libri e studiare. C’è chi ha vissuto i mesi estivi al meglio e chi meno, ma, in ogni caso, da tale sorte non si fugge. Com’è toccato a Nathan Falco Briatore, scortato da Elisabetta Gregoraci. Ovviamente la sua istruzione non è la solita, viste le sue possibilità, può permettersi una retta davvero costosa. Praticamente chiunque, volontariamente o per puro caso, si sarà imbattuto nell’ultima foto pubblicata sui social dall’ex moglie di Flavio Briatore, la conduttrice e vamp dello showbiz Elisabetta Gregoraci. “È giunto il momento di tornare a scuola, primo giorno per Nathan ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 2 settembre 2022) L’estate sta volgendo al termine, soprattutto per gli studenti che già sono tornati ae quelli che sono agli sgoccioli e presto dovranno riaprire i libri e studiare. C’è chi ha vissuto i mesi estivi al meglio e chi meno, ma, in ogni caso, da tale sorte non si fugge. Com’è toccato a, scortato da Elisabetta. Ovviamente la sua istruzione non è la solita, viste le sue possibilità, può permettersi una retta davvero costosa. Praticamente chiunque, volontariamente o per puro caso, si sarà imbattuto nell’ultima foto pubblicata sui social dall’ex moglie di Flavio, la conduttrice e vamp dello showbiz Elisabetta. “È giunto il momento di tornare a, primo giorno per...

CarloCalenda : Letta difinisce “cinema” l’ipotesi di incontrarci per trovare una linea comune sull’emergenza bollette. È l’unico l… - NetflixIT : Elia è cresciuto, e noi con lui. Siamo tutti pronti per #SkamItalia5 Ora disponibile, solo su Netflix. - ItaliaViva : Saremo davanti a Forza Italia ma non solo perché lo dice Ghisleri, ma perché riformisti e liberali non voteranno pe… - _Sakura_dream_ : RT @SereScandellari: Se qualcuno a #Bologna ha “trovato” un iPad in zona porta Saragozza o in piazza Lucio Dalla, è mio. E non è per l’iPad… - cr4zyoverjk : dato che palesemente sono state rubate foto private e andare per vie legali sarebbe il minimo. Sembra che non abbia… -