SERIE B QUARTA GIORNATA, CAGLIARI E MODENA APRONO LE DANZE (Di venerdì 2 settembre 2022) Partita che promette spettacolo e tanti gol quella fra CAGLIARI e MODENA, di nuovo avversarie in gare ufficiali dopo sei anni, quando nella stagione 2015/16 i sardi s’imposero sia all’andata che al ritorno con il punteggio di 2-1. Specialmente l’ultima, quella in casa del MODENA, è stata una gara incredibile, con i gialloblu in dieci per mezzora, ma nonostante l’inferiorità numerica passarono in vantaggio con Belingheri a dieci dalla fine. Nei cinque di recupero però, prima Farias, poi Sau ribaltarono il match regalando tre punti ai rossoblu. Dopo quell’incontro, i binari dei due club si separarono nettamente, con il MODENA in SERIE C e il CAGLIARI in A. Stasera alle 20,30 saranno nuovamente contro. COME ARRIVANO AL MATCHIl CAGLIARI ha subito uno stop inaspettato ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 2 settembre 2022) Partita che promette spettacolo e tanti gol quella fra, di nuovo avversarie in gare ufficiali dopo sei anni, quando nella stagione 2015/16 i sardi s’imposero sia all’andata che al ritorno con il punteggio di 2-1. Specialmente l’ultima, quella in casa del, è stata una gara incredibile, con i gialloblu in dieci per mezzora, ma nonostante l’inferiorità numerica passarono in vantaggio con Belingheri a dieci dalla fine. Nei cinque di recupero però, prima Farias, poi Sau ribaltarono il match regalando tre punti ai rossoblu. Dopo quell’incontro, i binari dei due club si separarono nettamente, con ilinC e ilin A. Stasera alle 20,30 saranno nuovamente contro. COME ARRIVANO AL MATCHIlha subito uno stop inaspettato ...

