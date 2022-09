SERIE B CAGLIARI-MODENA LIVERANI A CACCIA DEL RISCATTO (Di venerdì 2 settembre 2022) Sarà un anticipo di fuoco quello tra CAGLIARI e MODENA, match della quarta giornata di SERIE B in programma stasera alle ore 20.45. I sardi, indicati da tutti insieme al Genoa tra i principali favoriti per la promozione diretta in SERIE A, non hanno convinto in questo primo scorcio di stagione e adesso sono chiamati al RISCATTO dopo la sconfitta con la Spal. Saranno costretti a farlo contro un avversario in crescita, neopromosso, ma tutt’altro che rassegnato a un campionato anonimo. SERIE B CAGLIARI-MODENA COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il CAGLIARI ha cominciato la stagione pareggiando 1-1 a Como in pieno recupero, poi ha battuto il Cittadella in rimonta con un’altra rete nel finale e sabato scorso ha perso sul campo della Spal. In ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 2 settembre 2022) Sarà un anticipo di fuoco quello tra, match della quarta giornata diB in programma stasera alle ore 20.45. I sardi, indicati da tutti insieme al Genoa tra i principali favoriti per la promozione diretta inA, non hanno convinto in questo primo scorcio di stagione e adesso sono chiamati aldopo la sconfitta con la Spal. Saranno costretti a farlo contro un avversario in crescita, neopromosso, ma tutt’altro che rassegnato a un campionato anonimo.COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Ilha cominciato la stagione pareggiando 1-1 a Como in pieno recupero, poi ha battuto il Cittadella in rimonta con un’altra rete nel finale e sabato scorso ha perso sul campo della Spal. In ...

telodogratis : Serie B, Cagliari – Modena: dove vederla in tv o in streaming - nanni_1961 : @CalcioGiulini Abbiamo grandi aspettative per un campionato che ci riporti al più resto nella massima serie. Forza Cagliari - zazoomblog : Cagliari-Modena Serie B: probabili formazioni e dove vederla - #Cagliari-Modena #Serie #probabili - ParmaLiveTweet : Cagliari, Liverani: 'Serie B molto livellata, nessuno sta dominando. Primo bilancio dopo 10-12 gare'… - Luxgraph : Serie B, anticipo Cagliari-Modena: chi svolta? -