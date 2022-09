Salernitana vsEmpoli | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 settembre 2022) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Per entrambe le squadre sarà fondamentale fare risultato pieno in ottica salvezza.vs Empoli si giocherà lunedì 5 settembre 2022 alle ore 20.30-EMPOLI: QUALI SARANNO LE SCELTE DEGLI ALLENATORI? Mister Nicola confermerà il solito 3-5-2: Sepe tra i pali, Gyomber, Bronn e Fazio in difesa. A centrocampo, Mazzocchi e Candreva sulle corsie, mentre in mezzo agiranno Maggiore, Vihlena e L. Coulibaly. in avanti, Bonazzoli e Dia. Tra i toscani Zanetti punterà sul 4-3-1-2: Vicario in porta, difesa a quattro con Ebuehei a sinistra, Parisi a destra, Ismajili e Luperto al centro. A centrocampo, Grassi, Marin e Baldinelli. In avanti, Henderson dietro le punte Destro e Satriano. LE...