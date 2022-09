Rita Pavone | avete mai visto suo figlio George Merk? Condividono la stessa passione

(Di venerdì 2 settembre 2022) Sapete chi è il personaggio in fotografia? Magari a molti di voi potrebbe non sembrare un volto troppo familiare. Eppure, dovete sapere che è ildi una cantane famosissima, che tutti conoscono. Scopriamo di chi si tratta. L'uomo in fotografia è und'arte, che evidentemente ha deciso di intraprendere lastrada che sua madre ha deciso di intraprendere tanti anni fa. Il suo nome è Giorgio, anche se in realtà lui preferisce farsi chiamareè un uomo molto fortunato, perché la sua vocazione è la musica. Una fortuna non solo perché la musica permette di esprimere tutte le proprie emozioni attraverso le sue note, ma anche perché lui ha potuto attingere alla vasta conoscenza dei suoi genitori. Così come sua madre, infatti, anche suo padre è un grande musicista, molto stimato ...

Ritenta l'avventura televisiva nel 2020, prendendo parte alla terza edizione di 'All Together Now', programma condotto da Michelle Hunziker su Canale 5 con la partecipazione di J - Ax. Tra i tanti suoi brani di successo "Tu...e così sia", "Cara droga", "La casa in via del campo", "Paesaggio", "Sogno della galleria", "Ballando sul prato", "Respiro". Rita Pavone compie 77 anni: è davvero nel testo di una canzone dei Pink Floyd