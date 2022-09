Raimondo Todaro sotto shock | scaricato di malo modo | “Non ne sento la mancanza”

(Di venerdì 2 settembre 2022) Il professore di Amicivienepubblicamente: non si è sentita la sua, i retroscena sulla rottura(Amici, Witty tv)Milly Carlucci ha detto addio già un anno fa a: Ballando con le Stelle lo ha accolto e cresciuto ma poi è arrivata la rottura e il ballerino coreografo ha preferito stracciare il contratto per firmare quello offerto da Maria De Filippi per l’edizione di Amici. Una volta detto addio a Milly,è diventato professore nel talent show targato Mediaset, in onda su Canale 5. Dopo questa esperienza non c’è stata volontà di tornare in Rai. La Carlucci lo ha sostituito con Vito Coppola, altro giovane talentuoso che ha preso il suo posto egregiamente. Adesso che ...

Non potendo ancora sbilanciarsi sui nuovi concorrenti, lo stilista torna a parlare di, che nel 2020 annunciò l'addio al programma per approdare a 'Il cantante mascherato', come ...In che rapporti sonoe Milly Carlucci dopo l'abbandono del maestro di ballo alla trasmissione Dopo le parole del siciliano, interviene Guillermo Mariotto in difesa della conduttrice. Ballando con le ...Todaro ha confessato che, se la De Filippi lascia maggiore libertà ai protagonisti, non si può dire lo stesso sulla Carlucci Di recente Todaro ha rilasciato un’intervista dove ha messo a paragone il… ...La nuova edizione di Ballando con le stelle non è ancora iniziata e lo storico giudice del talent Guillermo Mariotto scalda i motori con una provocazione delle sue. Non potendo ...