Questo ingrediente che tutti abbiamo in casa elimina macchie e cattivi odori dai tappeti (Di venerdì 2 settembre 2022) Volete ravvivare i vostri tappeti evitando di rovinarli con prodotti chimici? Esiste un ingrediente che non solo fa al caso vostro, ma che eliminerà anche le macchie più difficili da trattare. Se avete ignorato i vostri tappeti per tutto il periodo estivo, è arrivato il momento della resa dei conti. Magari, li avete pure posati per evitare di entrare a contatto con loro. I tappeti, infatti, sono molto belli e danno sempre un tocco di classe, ma in estate, tra caldo e polvere, diciamo che non sono proprio il massimo della sciccheria. Foto da CanvaOra, però, l’autunno è alle porte e l’idea di leggere sdraiati sul tappetto, mentre si beve una tisana e si ascolta il picchiettio della pioggia fuori dalla finestra, ha tutto un suo fascino intrinseco a cui è davvero difficile resistere. Solo ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 2 settembre 2022) Volete ravvivare i vostrievitando di rovinarli con prodotti chimici? Esiste unche non solo fa al caso vostro, ma che eliminerà anche lepiù difficili da trattare. Se avete ignorato i vostriper tutto il periodo estivo, è arrivato il momento della resa dei conti. Magari, li avete pure posati per evitare di entrare a contatto con loro. I, infatti, sono molto belli e danno sempre un tocco di classe, ma in estate, tra caldo e polvere, diciamo che non sono proprio il massimo della sciccheria. Foto da CanvaOra, però, l’autunno è alle porte e l’idea di leggere sdraiati sul tappetto, mentre si beve una tisana e si ascolta il picchiettio della pioggia fuori dalla finestra, ha tutto un suo fascino intrinseco a cui è davvero difficile resistere. Solo ...

