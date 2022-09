Presidio chiuso, donazioni di sangue a rischio ad Ischia (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIschia (Bn) – Donazione di sangue a rischio sull’isola d’Ischia dove, come denuncia la Fidas-Advs locale in una lettera aperta inviata ai vertici della ASL Napoli 2 Nord, del distretto sanitario 36, dell’ospedale Cardarelli e della Struttura Regionale di Coordinamento per le Attività Trasfusionali. Nella missiva a firma di Luigi Trani, presidente dei donatori isolani ma anche della Fidas regionale, si ricostruisce la vicenda nata dalla sopraggiunta indisponibilità dei locali del Presidio sanitario San Giovangiuseppe di Ischia Ponte, struttura che per collocazione e caratteristiche è la più idonea per accogliere le donazioni (tanto che qualche anno addietro si decise di spostarle lì dall’ospedale “Rizzoli”) e che il luogo che è espressamente ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Donazione disull’isola d’dove, come denuncia la Fidas-Advs locale in una lettera aperta inviata ai vertici della ASL Napoli 2 Nord, del distretto sanitario 36, dell’ospedale Cardarelli e della Struttura Regionale di Coordinamento per le Attività Trasfusionali. Nella missiva a firma di Luigi Trani, presidente dei donatori isolani ma anche della Fidas regionale, si ricostruisce la vicenda nata dalla sopraggiunta indisponibilità dei locali delsanitario San Giovangiuseppe diPonte, struttura che per collocazione e caratteristiche è la più idonea per accogliere le(tanto che qualche anno addietro si decise di spostarle lì dall’ospedale “Rizzoli”) e che il luogo che è espressamente ...

