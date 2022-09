Navas ringrazia i club interessati a lui: Biasin ironizza su Twitter (Di venerdì 2 settembre 2022) Quella di Keylor Navas è di certo stata un’estate, professionalmente parlando, molto turbolenta. Turbolenza figlia di tutto le voci che si sono susseguite, nel corso di questa finestra estiva di calciomercato, sul futuro del portiere costaricano. Non era di certo un mistero che la volontà dell’ex Real Madrid fosse quella di lasciare il club parigino: con l’arrivo di Gianluigi Donnarumma, Navas si è visto scavalcare nell’ordine gerarchico. Nonostante la sessione di calciomercato sia terminata, il destino del portiere sudamericano sembrava comunque lontano dal PSG. Keylor Navas (FOTO – Getty Images) Invece poco fa, sorprendendo un po’ tutti, il portiere del PSG, attraverso un post su Instagram abbastanza singolare, ha annunciato il suo futuro per la prossima stagione: proseguirà in Ligue 1 con il Paris ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 settembre 2022) Quella di Keylorè di certo stata un’estate, professionalmente parlando, molto turbolenta. Turbolenza figlia di tutto le voci che si sono susseguite, nel corso di questa finestra estiva di calciomercato, sul futuro del portiere costaricano. Non era di certo un mistero che la volontà dell’ex Real Madrid fosse quella di lasciare ilparigino: con l’arrivo di Gianluigi Donnarumma,si è visto scavalcare nell’ordine gerarchico. Nonostante la sessione di calciomercato sia terminata, il destino del portiere sudamericano sembrava comunque lontano dal PSG. Keylor(FOTO – Getty Images) Invece poco fa, sorprendendo un po’ tutti, il portiere del PSG, attraverso un post su Instagram abbastanza singolare, ha annunciato il suo futuro per la prossima stagione: proseguirà in Ligue 1 con il Paris ...

