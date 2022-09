Milinkovic-Savic | possibilità di rinnovo La Juventus osserva

Atalanta_BC : #AtalantaTorino | 1-0 | 45’+4' ?? GOOOOOOOOOL TEEEEEUN KOOPMEINEEEERS!!!!!! ??????KOOP! Dal dischetto è freddissimo… - DAZN_IT : Milinkovic-Savic non gioca, dipinge. ????? - GoalItalia : Assist di tacco. Di prima ?? Essere Milinkovic-Savic ?? #SampLazio - willy_signori : @Up_78erailmio Vabbè ma tanto adesso arrivano Rudiger, Milinkovic Savic e Zaniolo. Mercato con in testa il bilanci… - MarcoDiMaro : @diego_tvl @focozzone Che poi ha fatto plusvalenza anche con quelli. Tare camba di rendita per Milinkovic Savic e compra 10 pacchi l'anno. -

Probabili formazioni Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Lazio scenderà in campo con il modulo 4 - 3 - 3 con Zaccagni, Immobile e Pedro in attacco,, Cataldi e Vecino al ...Si va anche verso la conferma di Luis Alberto come mezzala sul centrosinistra, dall'altra parte invece nessun turnover per Sergejvista anche l'importanza della partita. Probabili ...Sergej Milinkovic-Savic resta il sogno della Juventus: ora il ds Cherubini può avere davvero la possibilità di strapparlo alla Lazio.Le probabili formazioni di Lazio-Napoli, partita valida per la prima giornata del campionato di Serie A: dove vedere il match in tv.