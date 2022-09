Meloni: “Fratelli d’Italia si batterà per il contrasto reale all’Italian sounding” (Di venerdì 2 settembre 2022) ROMA – “L’amore del mondo per la nostra Nazione si chiama Made in Italy: un marchio, uno stile di vita e un’opportunità economica e diplomatica mai sufficientemente compresa. Riconoscere l’importanza strategica delle nostre eccellenze, significa saperne promuovere la qualità all’estero e renderla competitiva a livello globale: dalla cultura all’enogastronomia, dal design all’architettura, dalla moda all’imprenditoria, anche attraverso una certificazione governativa che valorizzi i prodotti italiani, sul genere del marchio Doc”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che annuncia che il suo partito “si batterà per il contrasto reale all’Italian sounding e ad ogni forma di falsificazione, e difenderà il marchio italiano, i nostri produttori ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 settembre 2022) ROMA – “L’amore del mondo per la nostra Nazione si chiama Made in Italy: un marchio, uno stile di vita e un’opportunità economica e diplomatica mai sufficientemente compresa. Riconoscere l’importanza strategica delle nostre eccellenze, significa saperne promuovere la qualità all’estero e renderla competitiva a livello globale: dalla cultura all’enogastronomia, dal design all’architettura, dalla moda all’imprenditoria, anche attraverso una certificazione governativa che valorizzi i prodotti italiani, sul genere del marchio Doc”. Così la leader di, Giorgia, che annuncia che il suo partito “siper ile ad ogni forma di falsificazione, e difenderà il marchio italiano, i nostri produttori ...

