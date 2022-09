Lecce, Corvino sul mercato: «Vice Hjulmand? Anche Berisha. Soltanto un tifoso da bar preferirebbe Fabregas…» (Di venerdì 2 settembre 2022) Pantaleo Corvino, direttore dell’Area tecnica del Lecce, ha parlato in conferenza stampa del mercato della società Pantaleo Corvino, direttore dell’Area tecnica del Lecce, ha parlato in conferenza stampa del mercato della società. Le sue dichiarazioni: mercato – «Vice Hjulmand? Blin può essere un’alternativa, ma Anche Bistrovic o il giovane Berisha. È un 2003, ma la qualità non ha età: solo il tifoso da bar guarda i nomi, e gli preferirebbe magari Fabregas…In questi due anni, tra Primavera e grandi, abbiamo fatto 135 operazioni, in media una ogni tre giorni. Quante società al mondo possono dire di aver fatto questo lavoro? Io voglio vedere i ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Pantaleo, direttore dell’Area tecnica del, ha parlato in conferenza stampa deldella società Pantaleo, direttore dell’Area tecnica del, ha parlato in conferenza stampa deldella società. Le sue dichiarazioni:– «? Blin può essere un’alternativa, maBistrovic o il giovane. È un 2003, ma la qualità non ha età: solo ilda bar guarda i nomi, e glimagariIn questi due anni, tra Primavera e grandi, abbiamo fatto 135 operazioni, in media una ogni tre giorni. Quante società al mondo possono dire di aver fatto questo lavoro? Io voglio vedere i ...

OfficialUSLecce : #Umtiti Incontro in sede con il presidente Sticchi Damiani, il vicepresidente Liguori, il responsabile dell'AT Cor… - spaziolecce : RT @marcoconterio: ?????? Pantaleo Corvino sul talento del #Lecce, Medon Berisha: 'È un 2003, ma la qualità non ha età: solo il tifoso da bar… - CalcioNews24 : ??#Corvino e le parole sul mercato del #Lecce ?? - spaziolecce : RT @LecceCalcio: Lecce, Corvino: “Nessuno di chi è arrivato farà rimpiangere chi c’era” - - salvatore3269 : RT @marcoconterio: ?????? Pantaleo Corvino sul talento del #Lecce, Medon Berisha: 'È un 2003, ma la qualità non ha età: solo il tifoso da bar… -

Leccemania: Corvino si prende la scena con Umtiti, tra scommesse e colpi di prospettiva ...Si chiude il sipario sul calciomercato estivo ed a prendersi la scena è stato Pantaleo Corvino con ... Al gong che chiude la sessione il Lecce traccia la linea con un totale di 22 acquisti a fronte di 18 ... Corvino, sempre capaci di seguire la nostra strada. Sul mercato troppe critiche fuori posto LECCE - Alla chiusura del mercato, il deus ex machina del Lecce calcio Panteleo Corvino, assieme al direttore sportivo Stefano Trinchera parlano alla stampa del lavoro svolto in due anni per continuare a costruire il progetto dei giallorossi. In un monte ... Lecce, Corvino: "Fatti grandi sforzi in estate, ci siamo contraddistinti per creatività" Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica del Lecce, fa il punto di quanto compiuto sul mercato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: BILANCIO - "In ... Bjorkengren potrebbe ancora partire, Rodriguez ha insistito per restare e giocarsi il posto: i retroscena Situazioni diverse ma esito grossomodo comunque per i due giovani del Lecce, rimasti (al momento) in giallorosso. Uno dovrà sudare parecchio per ritagliarsi il proprio spazio, per l’altro l’avventura ... ...Si chiude il sipario sul calciomercato estivo ed a prendersi la scena è stato Pantaleocon ... Al gong che chiude la sessione iltraccia la linea con un totale di 22 acquisti a fronte di 18 ...- Alla chiusura del mercato, il deus ex machina delcalcio Panteleo, assieme al direttore sportivo Stefano Trinchera parlano alla stampa del lavoro svolto in due anni per continuare a costruire il progetto dei giallorossi. In un monte ...Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica del Lecce, fa il punto di quanto compiuto sul mercato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: BILANCIO - "In ...Situazioni diverse ma esito grossomodo comunque per i due giovani del Lecce, rimasti (al momento) in giallorosso. Uno dovrà sudare parecchio per ritagliarsi il proprio spazio, per l’altro l’avventura ...