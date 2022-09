Lazio | Sarri recupera Romagnoli e Anderson | Pedro salta la rifinitura

anperillo : 19 tiri del #Napoli, 8 della #Lazio. Possesso palla 61,4% vs 31,6%. All’Olimpico. #Sarri arrabbiato con l’arbitro e… - DiMarzio : #LazioNapoli, le parole di #Sarri dopo la sconfitta??? - FBiasin : Vittoria stra-meritata della #Lazio: più precisa, più tecnica, questa sera “più squadra” dell’#Inter. Nerazzurri… - FLCPCC : @diegocatalano77 Mi ha fatto sorridere amaramente vedere la Lazio provare a fare le cose che faceva il Napoli di Sarri ma senza riuscirci... - simshine95 : @Lleida21 Sarri è per curriculum rispetto ai risultati il peggior allenatore che ha avuto la Lazio dai tempi di Zac… -

Ladell'ex, invece, arrivano dal pari contro la Sampdoria dopo la vittoria per 3 a 1 sull'Inter. Comments commentsLadell'ex, invece, arrivano dal pari contro la Sampdoria dopo la vittoria per 3 a 1 sull'Inter. Comments commentsNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Inizierà domani la preparazione della Lazio in vista della partita casalinga in Europa League contro il Feyenoord, valevole per la prima giornata del girone F. La squadra di Maurizio Sarri si ritrover ...