Latte a due euro al litro: è allarme (Di venerdì 2 settembre 2022) I rincari riguardano tutte le fasi della produzione. Si inizia dal mais dei mangimi (+41%) e si arriva al detergente per pulire le linee degli impianti ogni volta che si cambia il gusto di yogurt in produzione (+23%). Al centro c'è... Leggi su europa.today (Di venerdì 2 settembre 2022) I rincari riguardano tutte le fasi della produzione. Si inizia dal mais dei mangimi (+41%) e si arriva al detergente per pulire le linee degli impianti ogni volta che si cambia il gusto di yogurt in produzione (+23%). Al centro c'è...

PalermoToday : Latte a due euro al litro: è allarme - infoiteconomia : L'allarme di Granarolo e Lactalis: il latte rischia di superare i due euro al litro - infoiteconomia : Latte, l'allarme di Granarolo e Lactalis: «Rischio prezzi oltre i due euro al litro» - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: I due gruppi concorrenti chiedono un intervento diretto del governo per contrastare l'inflazione che ha portato aumenti… - HOWLJlN : In che senso il latte potrebbe superare i due euro al litro we uagliú nu facimm scherz -