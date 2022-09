sbonaccini : @AlRobecchi Lei è favorevole al rigassificatore a Ravenna? Perché qui dove guida il csx lo faremo, con il sostegno… - CirianiCarlo : RT @ilpost: Il parco eolico nel Mugello si farà - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il parco eolico nel Mugello si farà - Loredanataberl1 : RT @ilpost: Il parco eolico nel Mugello si farà - ascanilo : RT @ilpost: Il parco eolico nel Mugello si farà -

...gli agenti della Squadra Giudiziaria stavano controllando in abiti civili la zona deldella ... partito l'iter per la ricostruzione Gnassi: 'Sì all'nel mare di Rimini ma a 14 miglia' Rimini:...Ultimi Articoli Rimini, minorenne denunciato per spaccio aldella ex cava Festeggia i suoi ... partito l'iter per la ricostruzione Gnassi: 'Sì all'nel mare di Rimini ma a 14 miglia' Rimini:...MUGELLO - La consigliera regionale ex Lega attacca duramente dopo la decisione di proseguire con il progetto di parco eolico: "Da Regione Toscana e Governo schiaffo a cittadini che chiedevano approfon ...Anche se non con i volumi imponenti di altri interventi (come i 452 MW approvati a luglio), continua il lavoro del Governo per sbloccare progetti sulle rinnovabili. Il Consiglio dei ministri, infatti, ...