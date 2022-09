I grillini contro Casini: “È un dinosauro”. Ma hanno governato per anni con lui senza fiatare (Di venerdì 2 settembre 2022) I grillini, quelli incollati alla poltrona fino all’ultimo, sono tornati quelli dell’anti-Casta: a farne le spese è il povero (si fa per dire) Pier Fierdinando Casini, attaccato perché da troppo tempo in Parlamento. “In quei mesi viene presentata alla stampa internazionale la nuova Fiat Uno, in tv sbarca ‘Drive In’ e a Sanremo trionfa Tiziana Rivale con ‘Sarà quel che sarà’. La Juventus di Platini e Zoff perde la finale di Coppa dei campioni contro l’Amburgo, mentre lo scudetto va alla Roma di Pruzzo, Conti e Falcao. Giovanni Paolo II perdona il suo attentatore Ali Agca e Bettino Craxi è il nuovo presidente del Consiglio. In quei giorni, Pierferdinando Casini entra in Parlamento. È l’inizio di una lunga storia d’amore… per la poltrona”. Inizia così un post Facebook sull’account ufficiale del Movimento ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 settembre 2022) I, quelli incollati alla poltrona fino all’ultimo, sono tornati quelli dell’anti-Casta: a farne le spese è il povero (si fa per dire) Pier Fierdinando, attaccato perché da troppo tempo in Parlamento. “In quei mesi viene presentata alla stampa internazionale la nuova Fiat Uno, in tv sbarca ‘Drive In’ e a Sanremo trionfa Tiziana Rivale con ‘Sarà quel che sarà’. La Juventus di Platini e Zoff perde la finale di Coppa dei campionil’Amburgo, mentre lo scudetto va alla Roma di Pruzzo, Conti e Falcao. GiovPaolo II perdona il suo attentatore Ali Agca e Bettino Craxi è il nuovo presidente del Consiglio. In quei giorni, Pierferdinandoentra in Parlamento. È l’inizio di una lunga storia d’amore… per la poltrona”. Inizia così un post Facebook sull’account ufficiale del Movimento ...

